Turbulentes Eröffnungsspiel zwischen Rennertshofen und Pöttmes endet 3:3

Plus Der FC Rennertshofen holt beim 3:3 gegen den TSV Pöttmes einen 1:3-Rückstand auf. Gästetrainer Fabian Scharbatke erzielt drei Tore. Wie FCR-Coach Tommy Mutzbauer die Partie bewertet.

Die Wahl der Partie zwischen dem FC Rennertshofen und dem TSV Pöttmes als Eröffnungsspiel der Kreisliga Ost sollte sich als richtig herausstellen. Die beiden Mannschaften lieferten sich einen turbulenten Schlagabtausch mit zahlreichen Chancen und Emotionen und trennten sich letztlich 3:3-Unentschieden.