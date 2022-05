Untermaxfeld setzt auf Kampf und Heimvorteil

Plus Die TSG Untermaxfeld empfängt den SC Mühlried. Auf was Trainer Daniel Eisenhofer im Saisonendspurt setzt.

Die TSG Untermaxfeld konnte am Mittwoch im Nachholspiel der Kreisliga Ost gegen den BC Adelzhausen (2:0) immens wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren.