Fußball-Kreisliga Ost

vor 49 Min.

Wichtige Punkte im Abstiegskampf für die TSG Untermaxfeld

Plus TSG Untermaxfeld holt am Osterwochenende vier Zähler. Während der FC Rennertshofen zweimal 0:0 spielt, rückt der Klassenerhalt für den TSV Burgheim in weite Ferne.

Die TSG Untermaxfeld hat im Abstiegskampf der Kreisliga Ost am Osterwochenende vier Punkte gesammelt. Zwei torlose Unentschieden gab es für den FC Rennertshofen.

