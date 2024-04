Zwei Viererpacks bei Klingsmooser Schützenfest

Plus Beim 12:1-Erfolg des SVK gegen die SG Stätzling/Igenhausen erzielen Alexander Müller und Marcel Girbinger jeweils vier Tore. Auch die SpVgg Joshofen-Bergheim und der FC Rennertshofen gewinnen.

Der SV Klingsmoos hat in der Kreisliga Ost einen Kantersieg gefeiert. Die Mösler besiegten Abstiegskandidat SG Stätzling/Igenhausen mit 12:1. Auch die SpVgg Joshofen-Bergheim (2:0 gegen Gerolsbach) und der SV Rennertshofen (2:0 beim TSV Firnhaberau) holten drei Punkte.