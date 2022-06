Fußball

22:00 Uhr

Kreisliga-Relegation: SV Echsheim jubelt, TSV Burgheim trauert

Plus Durch einen souveränen 3:0-Erfolg vor 808 Zuschauern in Klingsmoos gelingt dem SV Echsheim der Aufstieg in die Kreisliga, während der TSV Burgheim in der kommenden Saison in der Kreisklasse antreten muss.

Von Dirk Sing

Nun hat es die Fußballer des TSV Burgheim doch erwischt: Nach der 0:3-Niederlage im entscheidenden Relegationsspiel gegen den SV Echsheim in Klingsmoos müssten die Schützlinge des kurzfristig erkrankten Trainers Florian Pickhard, der von Chris Hauber an der Seitenlinie vertreten wurde, den Gang in die Kreisklasse antreten. Jubel dagegen im Lager des SVE, der seine grandiose Aufholjagd in der Rückrunde mit dem Aufstieg in die Kreisliga krönte und damit seinem Spielercoach Marco Friedl ein rundum gelungenes Trainer-Debüt bescherte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

