Fußball-Testspiele: Prestige-Erfolg für den SV Klingsmoos gegen den FC Ehekirchen

Ein dickes Ausrufezeichen in der Vorbereitung setzte Fußball-Kreisligist SV Klingsmoos mit dem 1:0-Testspielsieg gegen den Landesligisten FC Ehekirchen. Während auch Bezirksligist VfR Neuburg seine Partie gegen den FC Fatih Ingolstadt deutlich gewann (6:0), musste sich Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim dem TSV Gaimersheim mit 0:1 geschlagen geben.

VfR Neuburg - FC Fatih Ingolstadt 6:0: Auch im zweiten Vorbereitungsmatch kam der VfR Neuburg zu einem Sieg beziehungsweise blieb dabei ohne Gegentreffer. Gegen den oberbayerischen Bezirksligisten aus Ingolstadt brachte Leon Beran die Lila-Weißen in der 21. Minute in Front, was gleichzeitig den Pausenstand bedeutete. Nach dem Wiederbeginn kam die Tormaschinerie der Hausherren dann ins Rollen. Ferdinand Fischer-Stabauer (57./Elfmeter und 82.), Philippe Bauer (59.), Johannes Mamo (87.) und Fatlind Talla (90.) schossen einen am Ende deutlichen 6:0-Erfolg für die Schützlinge des Trainer-Gespanns Sebastian Habermeyer/Moritz Bartoschek heraus. (AZ)

FC Ingolstadt - SpVgg Bayreuth 6:1: Nur vier Tage nach dem 5:0-Erfolg gegen den VfB Eichstätt verbuchte gegen den Regionalligisten SpVgg Bayreuth einen deutlichen 6:1-Sieg. Der FC Ingolstadt startete dominant in die Partie und führte bereits zur Pause durch Tore von Frederik Christensen (27.), Kilian Michelbach (33.) und Marcel Costly (36.) mit 3:0. In Durchgang zwei rotierte Cheftrainerin Sabrina Wittmann auf nahezu allen Positionen. Rückkehrer Julian Kügel (69./86.) und Yannik Deichmann (76.) erhöhten auf 6:0, ehe den Gästen in der Schlussminute durch einen verwandelten Handelfmeter noch der 1:6-Ehrentreffer gelang. Ihr nächstes Testspiel bestreiten die Schanzer am Mittwoch (18.30 Uhr) in Kalchreuth gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. (rolg)

Icon Vergrößern Erfolgreiche Rückkehr: Ingolstadts Julian Kügel (rechts) gelang gegen Bayreuth ein Doppelpack. Foto: Roland Geier Icon Schließen Schließen Erfolgreiche Rückkehr: Ingolstadts Julian Kügel (rechts) gelang gegen Bayreuth ein Doppelpack. Foto: Roland Geier

SpVgg Joshofen-Bergheim - TSV Gaimersheim 0:1: Im ersten Vorbereitungsspiel auf die anstehende Bezirksliga-Saison musste sich die SpVgg Joshofen-Bergheim dem TSV Gaimersheim geschlagen geben. „Pechvogel“ Elias Zeller unterlief dabei in der 42. Minute ein Eigentor, welches letztlich auch spielentscheidend war. (AZ)

SV Klingsmoos - FC Ehekirchen 1:0: „Nachdem wir erst seit einer Woche im Training sind und es zugleich unser erstes Testspiel war, haben wir das wirklich sehr ordentlich gemacht“, resümierte SVK-Spielertrainer Johannes Kranner, für den dieser Sieg „definitiv“ ein Prestige-Erfolg war: „Ich wohne ja in Ehekirchen und kenne nach wie vor sehr viele Leute. Von dem her ist dieser Sieg schon etwas Besonderes“, so Kranner, der mit einem Grinsen anfügte: „Leider gibt es dafür keine drei Punkte für die Liga.“ Weniger euphorisch war dagegen auf der Gegenseite sein FCE-Trainer-Kollege Jonas Halbmeyer, der das Geschehen von der Seitenlinie aus verfolgte. Dass er in diesem Derby auf eine ganze Reihe an kranken und angeschlagenen Akteuren verzichten musste, wollte der Ex-Eichstätter „auf keinen Fall“ als Entschuldigung gelten lassen. „Ich war schon davon ausgegangen, dass ein gewisser Klassenunterschied zu erkennen ist. Leider war das überhaupt nicht der Fall“, meinte Halbmeyer. „Mir haben schlichtweg die Grundtugenden gefehlt. Insgesamt haben wir noch sehr viel Arbeit in den kommenden Wochen vor uns.“

Bereits in der 21. Minute hätten die in der Sommerpause personell ordentlich aufgerüsteten Klingsmooser in Führung gehen können. Doch ein 15-Meter-Kracher von Florian Lenz landete nur an der Latte. Auch der Nachschuss des agilen Martin Cvetkovic ging vorbei. Im direkten Gegenzug hatte freilich auch der Favorit durch Louis Gschwender einen Treffer auf dem Fuß. Der Gäste-Angreifer war bereits an SVK-Keeper Matthias Hudler vorbeigegangen, wurden dann aber beim Abschluss von Tobias Wäcker noch entscheidend geblockt (22.). Im zweiten Durchgang kam dann der neue spielende Co-Trainer der Weinroten, Alexander Langen, im eigenen Strafraum gegen Christoph Hollinger einen Tick zu spät - Elfmeter! Der in der Pause eingewechselte Schlussmann Timo Futterer ahnte jedoch die richtige Ecke und parierte den Versuch von Gschwender (63.). Auch wenn bei den Einheimischen langsam die Kräfte schwanden, schlugen sie in der 74. Minute doch noch entscheidend zu: Auf Vorarbeit von Simon Schmidt erzielte Florian Lenz den 1:0-Siegtreffer. (disi)