1:1 in Gilching: FC Ehekirchen bleibt ungeschlagen

Der FC Ehekirchen holt in einem guten Landesligaspiel ein 1:1 beim TSV Gilching.

Der FC Ehekirchen hat nach dem 5:1-Erfolg gegen Bayernliga-Absteiger TSV Schwabmünchen auch im zweiten Spiel der neuen Saison gepunktet. Beim TSV Gilching holte die Mannschaft am Mittwochabend in einem guten Landesligaspiel ein verdientes 1:1 und hat nun vier Punkte auf dem Konto.

Zunächst war der Gastgeber die bessere Mannschaft und hätte in Führung gehen können. FCE-Keeper Simon Lenk musste nach einem Schuss von Marco Brand aus 20 Metern sein ganzes Können aufbieten (10.). Glück hatten die Gäste, als Murat Ersoy nach einem langen Ball das leere Tor nicht traf (22.). Lenk hatte sich zuvor verschätzt. Außerdem schoss Plator Doqai aus 20 Metern knapp über den Querbalken (25.).

Michael Panknin bringt Ehekirchen in Führung

Nachdem Ehekirchen diese Phase überstanden hatte, kamen die Gäste selbst zu Chancen. Christoph Hollinger bediente mit dem Kopf Matthias Rutkowski, der Torhüter Michael Suck zu einem starken Reflex zwang (30.). Auch der kurz zuvor eingewechselte Michael Belousow hätte treffen können, köpfte aber aus kurzer Entfernung knapp über das Gehäuse (33.). Im nächsten Angriff ging der FCE in Führung. Pascal Schittler wurde im Strafraum von Torhüter Suck von den Beinen geholt, Spielertrainer Michael Panknin verwandelte den Elfmeter zum 0:1 (39.).

Kurz nach Wiederanpfiff musste Ehekirchen den 1:1-Ausgleich hinnehmen, als Brand mit einem unhaltbaren Distanzschuss erfolgreich war (50.). In der Folge waren die Gäste dem Siegtreffer näher. Muris Avdic versuchte es aus der Distanz (58.), Christoph Hollinger scheiterte mit einem Schuss aus der Drehung an Suck (72.) und Markus Müller zielte nach einer Ecke knapp zu hoch (73.). Nach einem Fehlpass der Hintermannschaft hätte Christoph Hollinger für den Siegtreffer sorgen können, scheiterte aber am Torhüter. Nachdem der Stürmer in der Schlussminute das Tor knapp verfehlt hatte, war das Spiel mit einem insgesamt gerechten Unentschieden beendet. Für den FC Ehekirchen geht es am Sonntag (17 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den SC Olching weiter. (sb)

FC Ehekirchen Lenk – Chr. Hollinger, Panknin, Avdic, Müller, Bösl, Schittler, J. Hollinger (32. M. Belousow), Schröttle, M. Rutkowski (84. Ettenreich), E. Belousow.

Tore 0:1 Panknin (39./FE), 1:1 Brand (50.).