vor 31 Min.

1:4 in Erkheim: Außer Spesen für den FC Ehekirchen nichts gewesen

Mussten sich am Mittwochabend im Nachholspiel beim TV Erkheim mit 1:4 geschlagen geben: Spielertrainer Simon Schröttle und der FC Ehekirchen. Foto: Daniel Worsch

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen verliert am Mittwochabend sein Nachholspiel beim TV Erkheim mit 1:4. Drei Gegentore in der zweiten Halbzeit.

Außer Spesen nichts gewesen: Auf diesen einfachen Nenner kann man das Gastspiel des Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen beim TV Erkheim bringen. Die Schützlinge des Trainergespanns Michael Panknin/Simon Schröttle mussten sich am Mittwochabend im Nachholspiel mit 1:4 geschlagen geben und weisen damit im Klassement auf den Spitzenreiter 1. FC Sonthofen weiterhin drei Punkte Rückstand auf.

Auch in zweiten Anlauf verlief bei diesem Aufeinandertreffen nicht alles nach Plan. Aufgrund eines heftigen Regenschauers pfiff Schiedsrichter Gürkan Günebakan diese Partie erst mit zwölfminütiger Verspätung an. Deutlich wacher schienen zunächst die Gäste zu sein. In der 16. Minute bot sich ihnen dann sogar die Möglichkeit zur Führung. Nach einem schönen Spielzug über Julian und Christoph Hollinger sowie Matthias Rutkowski landete der Ball schließlich bei Max Seitle. Doch seine Direktabnahme zischte über den Querbalken. Drei Minuten später versuchte es Seitle aus 25 Metern. Seinen Schuss konnte TV-Schlussmann Markus Stetter allerdings parieren.

