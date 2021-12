Abteilungsleiter des VfR Neuburg: „Die Zügel müssen angezogen werden“

Plus Abteilungsleiter Roland Egen spricht über die bisherige Saison des Landesligisten VfR Neuburg. Warum er nicht zufrieden ist, wie es mit dem Trainertrio weitergeht und welche drei Spieler den Verein im Sommer verlassen.

Roland Egen, welche Schulnote würden Sie der bisherigen Saison des VfR Neuburg geben?