Aufgalopp beim FC Ehekirchen

Plus FC Ehekirchen präsentiert beim Trainingsstart die Neuzugänge. Wie die Vorbereitung abläuft und welche Ziele für die kommende Saison ausgegeben werden.

Am Sonntagvormittag war für die Akteure des Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen die kurze Sommerpause beendet. Es herrschte Kaiserwetter beim Trainingsauftakt, als das Trainergespann Simon Schröttle und Michael Panknin 16 Akteure zur ersten Einheit auf dem Rasen begrüßte.