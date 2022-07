Fußball-Landesliga

vor 16 Min.

FC Ehekirchen will in Gilching nachlegen

Jubelt Ehekirchen erneut? Nach dem 5:1-Auftakterfolg gegen den TSV Schwabmünchen gastiert der FCE am Mittwoch (19.30 Uhr) beim TSV Gilching.

Plus Der FC Ehekirchen ist nach dem 5:1-Sieg gegen Schwabmünchen am Mittwoch beim TSV Gilching zu Gast.

Von Benjamin Sigmund

Besser hätte sich der FC Ehekirchen den Start in die neue Saison in der Landesliga Südwest nicht vorstellen können. Beim 5:1-Erfolg ließ der Bayernliga-Absteiger am Sonntag dem TSV Schwabmünchen nicht den Hauch einer Chance.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen