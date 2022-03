Fußball-Landesliga

vor 19 Min.

Gemischte Gefühlslage beim VfR Neuburg

Könnte wieder auflaufen: Sebastian Habermeyer stand dem VfR Neuburg zuletzt nicht zur Verfügung. Im Heimspiel gegen den FC Kempten am Samstag könnte er in die Mannschaft zurückkehren.

Plus Beim jüngsten 3:3 in Memmingen hat der VfR Neuburg eine 3:0-Führung aus der Hand gegeben. Warum Trainer Alexander Egen trotzdem mit dem Punkt leben kann und was er vom Heimspiel gegen Kempten erwartet.

Von benjamin sigmund

Bei Alexander Egen herrschte am vergangenen Samstag eine „gemischte Gefühlslage“, wie er rückblickend sagt. Mit 3:0 hatte der VfR Neuburg beim FC Memmingen II bereits geführt. Am Ende kam er nicht über ein 3:3 hinaus, hätte aber sogar noch verlieren können.

