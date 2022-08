Fußball-Landesliga

vor 44 Min.

Panknin sieht Ehekirchen „auf einem richtig guten Weg“

Plus Der FC Ehekirchen möchte seine makellose Heimbilanz am Sonntag gegen den SV Mering ausbauen. Warum Spielertrainer Michael Panknin kein konkretes Saisonziel benennen will.

Von Dirk Sing

Auch wenn am Mittwochabend gegen die U19-Bundesliga-Truppe der SpVgg Unterhaching nur ein besseres „Testspiel“ auf dem Terminplan stand: Der „runderneuerten“ Truppe des FC Ehekirchen (Spielertrainer Michael Panknin hatte seine Anfangsformation gegenüber dem vorangegangenen Match gegen Oberweikertshofen auf zahlreichen Positionen verändert) war deutlich anzumerken, dass sie diese Partie auf keinen Fall verlieren wollte. 4:0 hieß es am Ende für die FCE-Kicker, die damit letztlich auch ihre „weiße Weste“ in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena behielten und im vierten Landesliga-Heimspiel der Saison 2022/2023 ihren vierten Sieg unter Dach und Fach brachten.

