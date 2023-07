0:0 in Durach: Die Serie des FC Ehekirchen hält

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen bleibt auch nach dem dritten Spieltag ungeschlagen. Beim VfB Durach erkämpft sich das Team ein torloses Unentschieden.

Der FC Ehekirchen bleibt in der Landesliga-Spielzeit 2023/2024 weiter ungeschlagen. Nach den beiden Siegen beim TSV Jetzendorf (2:1) und gegen den Aufsteiger TSV Aindling (5:1) kam die Truppe des Spielertrainer-Duos Michael Panknin/Simon Schröttle am Sonntagnachmittag beim VfB Durach zu einem torlosen Unentschieden.

„Wir können mit dieser Punkteteilung definitiv sehr gut leben“, resümierte FCE-Abteilungsleiter Markus Bissinger. „Vor dem Anpfiff hätten wir das 0:0 sicherlich sofort unterschrieben – und auch nach dem Ende geht dieses Ergebnis gegen einen erwartet starken Gegner absolut in Ordnung, da beide Mannschaften Chancen zum möglichen Sieg hatten“, so Bissinger weiter.