Fußball-Landesliga Südwest

vor 21 Min.

0:1 in Jettingen: Außer Spesen für den VfR Neuburg nichts gewesen

Plus 0:1-Niederlage für den Fußball-Bezirksligisten VfR Neuburg in Jettingen.

Artikel anhören Shape

Eine unglückliche 0:1-Niederlage musste Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg in seinem vorletzten Saisonspiel beim VfR Jettingen einstecken. Während die Lilaweißen bereits vor dieser Partie den Klassenerhalt fix hatten, geht es für die Hausherren als Tabellenzweiter noch um das Erreichen der Aufstiegs-Relegation zur Landesliga.

Viel gibt es von dieser Begegnung nicht zu berichten. In der ersten Hälfte neutralisierten sich beide Mannschaften, sodass diese Begegnung zumeist im Mittelfeld stattfand. In der zehnten Minute gab es die erste Möglichkeit für die Gastgeber durch Lukas Fischer, der frei vor Robin Stamenkov auftauchte, den VfR-Schlussmann dabei allerdings aber nicht überwinden konnte. Atilla Demir probierte es in der 29. Minute mit einem Schuss aus 18 Metern, der jedoch knapp am Pfosten vorbeistrich. Das war es dann aber auch schon in der 1. Hälfte mit „hochkarätigen“ Chancen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .