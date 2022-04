0:3 gegen Gersthofen: Ernüchterung beim VfR Neuburg

Plus Der VfR Neuburg verliert gegen den TSV Gersthofen deutlich mit 0:3 und belegt einen direkten Abstiegsplatz.

Der VfR Neuburg hat im Abstiegskampf der Landesliga Südwest eine bittere Niederlage einstecken müssen. Durch die verdiente 0:3-Niederlage gegen den TSV Gersthofen rutschten die Lilaweißen auf einen direkten Abstiegsplatz ab.