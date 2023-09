Fußball-Landesliga Südwest

0:3 gegen Unterhaching: Der FC Ehekirchen ist auf dem Boden der Tatsachen

Alles im Griff: Unterhachings Schlussmann Fabian Scherger (Mitte) war am Sonntag von den Akteuren des FC Ehekirchen nicht zu bezwingen. Foto: Luis Bauer

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen unterliegt der zweiten Mannschaft der SpVgg Unterhaching mit 0:3. Trainer Michael Panknin verschießt dabei einen Elfmeter.

Seine vierte Saisonniederlage musste der FC Ehekirchen in der Landesliga Südwest hinnehmen. Gegen die zweite Vertretung des Drittligisten SpVgg Unterhaching kassierte die truppe des Spielertrainer-Duos Michael Panknin/Simon Schröttle eine 0:3-Niederlage. Damit rutschte der FCE im Klassement auf den fünften Rang ab.

Der aus der Drittliga-Mannschaft verstärkte Gast erwischte den FC Ehekirchen gleich auf dem „falschen Fuß“. Nach fünf Minuten kam ein Unterhachinger im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Julian Schaub zeigte vor den 250 Zuschauern in der Elektro-Schmaus-Arena auf den ominösen Punkt. Viktor Zentrich verwandelte sicher zur Unterhachinger Führung. Zwei Minuten später zog Ehekirchens Maximilian Schmidt an seinem Gegner vorbei in den Strafraum und kam ebenfalls zu Fall. Diesmal entschied der Unparteiische allerdings nicht auf Strafstoß.

