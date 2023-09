Fußball-Landesliga Südwest

0:3 in Schwabmünchen: Im Spitzenspiel gibt’s für Ehekirchen nichts zu holen

Plus Der ersatzgeschwächte Landesligist FC Ehekirchen kommt beim TSV Schwabmünchen nicht in Schwung und muss sich mit 0:3 geschlagen geben. Am Ende sind die Gäste mit diesem Ergebnis sogar noch gut bedient.

Mit viel Respekt ist der TSV Schwabmünchen ins Spitzenspiel „Zweiter gegen Dritter“, gegen den FC Ehekirchen gegangen. Immerhin standen sich zwei Teams gegenüber, die offensiv gute Werte bringen – und vor allem defensiv Stärke zeigten. Vor der Partie mussten beide Mannschaften jeweils nur sechs Gegentore hinnehmen. Nach 90 recht einseitigen Minuten hatte sich dieses Bild vor allem für die Gäste verändert. Mit dem 3:0 war Ehekirchen am Ende noch gut bedient.

Die ersatzgeschwächten Oberbayern fanden im Spiel nach vorne kaum statt, fanden keine Lösung gegen die erneut sehr gut organisierte Schwabmünchner Defensive. Dass am Ende „nur“ ein 3:0 auf der Anzeigetafel stand, hatten sich die Hausherren selbst zuzuschreiben. „Wir haben mit dem Ball nicht immer die besten Lösungen gefunden“, umschreibt Schwabmünchens Trainer Esad Kahric die vielleicht einzige Schwäche seines Teams.

