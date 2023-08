Fußball-Landesliga Südwest

vor 13 Min.

1:0 gegen Olching: Ein Tor, drei Punkte für den FC Ehekirchen

Plus Im Heimspiel gegen den SC Olching lässt Landesligist FC Ehekirchen hinten erneut nichts anbrennen. Und vorne reicht das Elfmeter-Tor von Simon Schröttle zum 1:0-Sieg.

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen ist drei Tage nach der unglücklichen 0:1-Niederlage bei der zweiten Garde des FV Illertissen in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Schützlinge des Spielertrainer-Duos Michael Panknin/Simon Schröttle kamen vor 300 Zuschauern in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena gegen den SC Olching zu einem mühevollen, letztlich aber verdienten 1:0-Arbeitssieg. Damit rangiert der FCE punktgleich mit dem TSV Schwabmünchen an der Spitze des Klassements.

Bei leichtem Nieselregen erspielten sich zunächst die Gäste die eine oder andere Einschussmöglichkeit. Nach fünf Minuten legte ein Olchinger Akteur den Ball auf Ferenc Ambrus mit dem Kopf ab. Dessen Abschluss aus kurzer Distanz ging allerdings über den Kasten. Den ersten offensiven Akzent setzte Ehekirchen mit einer Kombination seines Sturmduos. Maximilian Schmidt legt auf Michael Belousow ab. Doch SCO-Schlussmann Michael Loroff klärte aus kurzer Distanz zur Ecke.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .