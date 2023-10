1:1 gegen Memmingen II: Gerechtes Unentschieden für den FC Ehekirchen

Plus In einer spannenden Landesliga-Begegnung trotz der FC Ehekirchen der zweiten Mannschaft des FC Memmingen ein 2:2-Remis ab.

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen ist im zweiten Match hintereinander ungeschlagen geblieben. Im Heimspiel gegen die „Zweite“ des FC Memmingen kam das Team des Spielertrainer-Duos Michael Panknin/Simon Schröttle zu einem am Ende gerechten 2:2-Unentschieden.

Gleich zu Beginn konnte sich Stephan Strehle mit einem guten Reflex auszeichnen. Einen Schuss von Matteo Bozic ließ dessen Sturmkollege durch die Beine, den der Ehekirchener Schlussmann gerade noch zur Ecke klären konnte. Im Gegenzug brannte es ihm Memminger Strafraum lichterloh. Markus Kugler schickte Maxi Schmidt. Seinen ersten Abschluss blockte ein Verteidiger, während beim Nachschuss FCM-Keeper Noah Kufner zur Stelle war.