Fußball-Landesliga Südwest

vor 16 Min.

1:1 gegen Oberweikertshofen: Ehekirchen trifft nur vom Punkt

Plus Der FC Ehekirchen kommt gegen den SC Oberweikertshofen trotz zahlreicher Möglichkeiten nicht über ein 1:1 hinaus. Michael Panknin gleicht den Pausenrückstand aus.

Artikel anhören Shape

Der FC Ehekirchen ist im fünften Spiel in Folge in der Landesliga Südwest ungeschlagen geblieben. Gegen den SC Oberweikertshofen kamen die Panknin-/Schröttle-Schützlinge trotz einer deutlichen Chancenplus aber nicht über ein 1:1 hinaus.

Der FCE startete gut ins Spiel. In der siebten Minute setzte sich Jakob Schaller schön auf der linken Seite durch. Seine Flanke landete bei Max Schmidt, dessen Abschluss Gästetorhüter Lukas Schneider parierte. Den Abpraller köpfte Michael Belousow aufs Tor und ein Verteidiger klärte auf der Linie. Ein paar Minuten später brachte Matthias Rutkowski den Ball in die Mitte und wieder blieb Schneider gegen Schmidt erfolgreich. Nach 21 Minuten setzten die Gäste das erste Zeichen in der Offensive. Nach einer Ecke nahm Osmanowski aus 25 Metern Maß, sein Schuss streifte am Gehäuse vorbei. Im Anschluss ginge die Gäste nach einer flachen Hereingabe durch Maximilian Schuch in Führung (34.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen