Fußball-Landesliga Südwest

12:00 Uhr

1:1 in Weißenburg: Später Ausgleich für den FC Ehekirchen

Plus Landesligist FC Ehekirchen kommt beim TSV Weißenburg zu einem 1:1-Unentschieden.

Quasi in letzter Sekunde hat der FC Ehekirchen in der Landesliga Süd dem Spitzenreiter 1. FC Sonthofen die vorzeitige Meisterschaft vermasselt. Bei einer Niederlage der Panknin/Schröttle-Schützlinge in Weißenburg wären die Sonthofener bereits am drittletzten Spieltag als Titelträger und Bayernliga-Aufsteiger festgestanden, da sie schon am Freitag in Kaufering mit 5:1 gewonnen hatten. Durch den 1:1-Ausgleichstreffer von Christoph Hollinger in der zweiten Minute der Nachspielzeit musste Sonthofen seine Feierlichkeiten zumindest um eine weitere Woche verschieben.

In Weißenburg wäre den Gästen, die erneut auf ihren verletzten Spielertrainer Michael Panknin (Muskelfaserriss) und Eugen Belousow (Zerrung) verzichten mussten, beinahe ein Blitzstart gelungen. Es waren noch keine 60 Sekunden absolviert, als Michael Belousow nach einer Ecke von Max Seitle den Querbalken traf (1.). Besser machten es die Hausherren bei ihrer ersten Gelegenheit. Nachdem ein Ball aus dem Ehekirchener Strafraum geklärt werden konnte, fasste sich Zijad Eco aus 20 Metern ein Herz und traf per Volleyabnahme ins lange Eck – 1:0 (8.).

