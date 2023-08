Fußball-Landesliga Südwest

vor 36 Min.

1:2 in Pfaffenhofen: Keine Punkte für den FC Ehekirchen

Plus Trotz bester Möglichkeiten muss sich Landesligist FC Ehekirchen vor 500 Zuschauern beim Aufsteiger FSV Pfaffenhofen am Ende unglücklich mit 1:2 geschlagen geben.

Artikel anhören Shape

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen hat es zum zweiten Mal in dieser Saison „erwischt“. Vor der stattlichen Kulisse von rund 500 Zuschauern musste sich das Team des Spielertrainer-Duos Michael Panknin/Simon Schröttle beim Aufsteiger FSV Pfaffenhofen unglücklich mit 1:2 geschlagen geben.

Dabei erwischten die Hausherren, die in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Bezirksliga Oberbayern feiern konnten und bei denen der Ex-Neuburger Benedikt Vollnhals zunächst auf der Bank Platz nehmen musste, den besseren Start. Nachdem zunächst Cem Cevizci haarscharf vorbeigeköpft (4.) sowie Paolo Cipolla aus 25 Metern nur den Pfosten getroffen hatte (7.), lag der Ball schließlich in der 22. Minute zum ersten Mal im Kasten von FCE-Keeper Simon Lenk. Bei einem Schuss von Patrick Nirschl behinderten sich Lenk und Bastian Bösl beim Rettungsversuch derart unglücklich, dass das Spielgerät zur FSV-Führung über die Torlinie ging.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .