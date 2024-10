1:3 in Aindling: Starke Leistung des FC Ehekirchen wird nicht belohnt

Am Ende hat es nicht ganz zumindest für einen Punktgewinn gereicht: Trotz einer insgesamt richtig starken Vorstellung musste sich Fußball-Landesligist FC Ehekirchen am Mittwochabend beim Aufstiegskandidaten TSV Aindling unglücklich mit 1:3 geschlagen geben. Am Sonntag (16 Uhr) bekommen es die Schützlinge des Spielertrainer-Gespanns Christoph Hollinger/Daniel Biermann mit der zweiten Garde des FV Illertissen zu tun.

