Drei Spiele, drei Niederlagen: So lautet die ernüchternde Bilanz des Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen im Jahr 2025. Die Schützlinge des Spielertrainer-Gespanns Daniel Biermann/Christoph Hollinger musste sich auch am Freitagabend vor rund 300 Zuschauern im Derby beim SV Manching am Ende deutlich mit 1:4 geschlagen geben.

