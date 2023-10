Fußball-Landesliga Südwest

vor 33 Min.

2:0-Erfolg in Aufkirchen: Erleichterung beim FC Ehekirchen

Plus Der Landesligist gewinnt beim SC Aufkirchen mit 2:0 und feiert nach vier Niederlagen wieder einen Sieg. Was Michael Panknin zur Partie sagt und was er vom Spiel am Dienstag gegen den FC Memmingen II erwartet.

Nach vier Niederlagen nacheinander mit einem Torverhältnis von 0:13 hat der FC Ehekirchen in der Landesliga Südwest wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Bei Aufsteiger SC Aufkirchen gewannen die Schützlinge von Michael Panknin und Simon Schröttle mit 2:0 und setzten sich etwas von der hinteren Tabellenregion ab.

Dementsprechend groß war die Erleichterung bei Panknin: „Der Sieg hat nach der schwierigen Phase natürlich sehr gut getan.“ Es sei von beiden Mannschaften insgesamt kein gutes Spiel gewesen, meinte der 34-jährige Mittelfeldspieler. „In der ersten Halbzeit hatten wir auch Glück, nicht in Rückstand zu geraten.“ Nach dem Seitenwechsel habe es Ehekirchen dann „ordentlich“ gemacht. Die Belohnung waren die beiden Tore durch Michael Belousow und einen verwandelten Foulelfmeter von Schröttle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

