Fußball-Landesliga Südwest

2:1 in Bobingen: Der FC Ehekirchen pirscht sich wieder nach oben

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen feiert beim TSV Bobingen einen 2:1-Sieg und bleibt damit zum vierten Mal hintereinander ungeschlagen. Matthias Rutkowski erlöst dabei die Gäste.

Der FC Ehekirchen klettert in der Fußball-Landesliga Südwest heimlich, still und leise nach oben. Das Team der beiden Spielertrainer Michael Panknin und Simon Schröttle gewann am Samstag beim TSV Bobingen am Ende verdient mit 2:1 und blieb damit auch im vierten Match nacheinander ungeschlagen. Damit ist der FCE wieder auf Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen des Klassements.

Dabei erwischten die Gäste gleich einen ordentlichen Start. Bereits nach acht Minuten zappelte der Ball zum ersten Mal im TSV-Kasten. Nach einer Ecke stand Markus Kugler goldrichtig und köpfte zur vermeintlichen Führung ein. Doch der Linienrichter hatte die Fahne gehoben, da das Spielgerät bei der Ausführung des Eckballs wohl die Auslinie zwischenzeitlich überschritten hatte. Pech für den FCE, für den es kurz darauf sogar noch dicker kam. Als sich Berkay Akgün aus 35 Meter ein Herz fasste, schlug der Ball direkt unter der Latte zum 1:0 für Bobingen ein (13.).

