Fußball-Landesliga Südwest

vor 57 Min.

2:1 in Jetzendorf: Gelungener Auftakt für den FC Ehekirchen

Plus Landesligist FC Ehekirchen siegt mit 2:1 beim TSV Jetzendorf.

Der Punktspiel-Auftakt des FC Ehekirchen in der Fußball-Landesliga Südwest ist geglückt: Dank einer starken kämpferischen Vorstellung kamen die Schützlinge des Spielertrainer-Gespanns Michael Panknin/Simon Schröttle beim TSV Jetzendorf zu einem 2:1-Erfolg. Bereits am Mittwoch (18.30 Uhr) geht es mit dem Derby gegen den Aufsteiger TSV Aindling in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena weiter.

Dabei erwischten die Ehekirchener vor 475 Zuschauern einen Auftakt nach Maß. In der zehnten Minute hob Jakob Schaller den Ball über die gegnerische Abwehr zu Michael Belousow, der wiederum TSV-Keeper Jeremy Manhard mit einem schönen Heber keine Chance ließ – 0:1! In der Folge verteidigten die Gäste geschickt, während die Hausherren zunächst keine Mittel fanden, um das FCE-Abwehrbollwerk zu durchbrechen. Glück hatte Ehekirchen dann allerdings in der 28. Minute: Nachdem Torhüter Simon Lenk einen Distanzschuss nach vorne abprallen ließ, reagierte Stefan Stöckl blitzschnell. Doch sein Schuss ging erst an den linken, dann an den rechten Pfosten – und wieder zurück ins Spielfeld! Nachdem Markus Müller für den FCE (33.) sowie Stefan Stöckl für den TSV (41.) weitere Chancen nicht nutzen konnten, ging es mit der knappen Führung für den Landesliga-Zweiten der vergangenen Saison in die Pause.

