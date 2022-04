2:3 nach 2:0: Große Enttäuschung beim FC Ehekirchen

Plus Der FC Ehekirchen führt gegen Geretsried mit 2:0 und steht vor einem wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Doch dann erzielt der Gegner drei Tore und dreht das Spiel.

Lange Zeit hat es am Sonntagnachmittag danach ausgesehen, als könnte der FC Ehekirchen einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Mit 2:0 führte er gegen TuS Geretsried, hätte mit einem Sieg den Vorsprung auf den Gegner und damit den Relegationsplatz auf sechs Punkte ausbauen können. Doch statt Freude herrschte nach dem Schlusspfiff große Niedergeschlagenheit. Der FCE hatte in der Schlussphase drei Gegentore kassiert und sich noch mit 2:3 geschlagen geben müssen.