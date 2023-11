3:0 in Gilching: Der FC Ehekirchen jubelt auswärts

Plus Der FC Ehekirchen gewinnt nach zuvor vier sieglosen Spielen beim TSV Gilching mit 3:0. Simon Schröttle leitet mit einem verwandelten Elfmeter den Sieg ein.

Dem FC Ehekirchen ist in der Landesliga Südwest nach zuvor vier sieglosen Spielen wieder ein Dreier geglückt. Beim TSV Gilching gewannen die Pank–nin/Schröttle-Schützlinge souverän mit 3:0.

Die erste Möglichkeit der Partie, die auf Kunstrasen ausgetragen wurde, hatte jedoch der Gastgeber, als Marcel Ebeling das Ehekirchener Tor nur knapp verfehlte (8.). Im Anschluss passierte wenig, bis Matthias Rutkowski im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Simon Schröttle zum 0:1 (29.). Danach war der Ball erneut im Netz, doch Rutkowski wurde wegen Abseits zurückgepfiffen (33.). Der FCE machte weiter und verpasste es, nachzulegen. Nach einem Konter über Michael Belousow und Markus Kugler stand Rutkowski allein vor dem Tor, schoss aber vorbei (40.).