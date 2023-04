3:2 gegen Kempten: Der FC Ehekirchen macht den nächsten großen Schritt

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen kommt im Spitzenspiel gegen den FC Kempten zu einem verdienten 3:2-Erfolg. Torjäger Christoph Hollinger trifft im Doppelpack.

Der FC Ehekirchen hat einen weiteren großen Schritt mindestens in Richtung Aufstiegs-Relegation zur Bayernliga gemacht. Das Panknin/Schröttle-Team feierte gegen den FC Kempten einen verdienten 3:2-Sieg.

Dabei bekamen die rund 200 Zuschauer ein packendes Spitzenspiel geboten. Beide Seiten zeigten von Anfang an eine hohe Intensität, wobei die Ehekirchener den besseren Start hinlegten. Nach einer Ecke verlängerte Pascal Schittler auf Bastian Bösl, dessen Kopfball von einem Verteidiger auf der Linie geklärt wurde. Kurz danach machte sich Chris Hollinger alleine auf den Weg Richtung FCK-Gehäuse. Er umspielte bereits den Keeper, wurde aber anschließend von einem Verteidiger im letzten Moment abgedrängt.