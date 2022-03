3:2-Sieg in Bad Heilbrunn: FC Ehekirchen taumelt ins Ziel

er FC Ehekirchen führt beim SV Bad Heilbrunn bereits mit 3:0. Dann kassiert er zwei Gegentore und zwei Platzverweise, rettet den 3:2-Erfolg aber über die Zeit.

Dem FC Ehekirchen ist im Abstiegskampf der Landesliga Südwest ein eminent wichtiger Sieg gelungen. Durch den 3:2-Erfolg beim SV Bad Heilbrunn baute die Mannschaft des Trainerduos Michael Panknin und Simon Schröttle den Vorsprung auf den hinter ihm platzierten Gegner auf sechs Punkte aus.

Dabei machte sich der FCE, der unter anderem auf Schröttle, Nico Ledl, Matthias Rutkowski und Torhüter Simon Lenk verzichten musste, das Leben unnötig selbst schwer. Er führte bereits mit 3:0, ließ Bad Heilbrunn aber wieder herankommen und musste in der Schlussphase in doppelter Unterzahl gehörig um den Erfolg bangen.

Zunächst hatte Ehekirchen das Spiel im Griff. Nach einem Spielzug über Panknin und Gabriel Hasenbichler schoss Muris Avdic knapp vorbei (3.). Später passte dann auch der Abschluss. Panknin fand mit einem langen Ball Hasenbichler, der aus 16 Metern zum 0:1 vollendete (15.). Pankin hätte für seine Mannschaft erhöhen können, sein Heber wurde allerdings von einem Verteidiger auf der Linie geklärt (21.). Julian Hollinger prüfte noch vor der Pause Bad Heilbrunns 59-jährigen Keeper Gerald Hillringhaus – früher unter anderem Profi bei 1860 und Bayern München –, doch der parierte (34.). Auch Markus Müller verfehlte das Tor mit einem Distanzschuss (37.). Einziges offensives Lebenszeichen des Gastgebers war ein Kopfball von Sebastian Mertens, der das Tor verfehlte (26.).

FC Ehekirchen muss lange zittern

Ein in der Entstehung glücklicher Treffer brachte dem FCE kurz nach Wiederanpfiff das 0:2 (52.). Avdic zog ab, traf den stolpernden Pascal Schittler, von dessen Schienbein der Ball unhaltbar ins Netz flog. Pech hatte Schittler im Anschluss, als sein Freistoß am Pfosten landete (55.). Der Mittelfeldspieler war nach einem Dribbling über das halbe Feld auch am 0:3 beteiligt. Im Anschluss bediente er Panknin, dessen Abschluss noch von Hillringhaus gehalten wurde. Doch Julian Hollinger verwandelte den Nachschuss (65.). Die Entscheidung? Mitnichten! Denn Bad Heilbrunn kämpfte sich wieder heran. Zunächst tunnelte Maximillian Lechner Samuel Bihler, der für Lenk im Tor stand – zum 1:3 (73.). Nach einem lang getretenen Freistoß verkürzte Mertens mit einem Heber ins lange Eck sogar noch auf 2:3 (82.).

Die Schlussphase wurde hitzig. Sowohl Muris Avdic (83.) als auch Michael Panknin (90.+3) sahen die Gelb-Rote Karte. Bad Heilbrunn kam noch zum ein oder anderen Abschluss von außen. Doch der FC Ehekirchen wehrte sich mit den verbliebenen neun Mann und rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. (sb/bis)

FC Ehekirchen Bihler – Labus, Hackenberg, C. Hollinger (88. Füger), Panknin, Topalaj, Avdic, Müller, J. Hollinger (70. Schaller), Hasenbichler, Schittler.