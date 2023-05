Fußball-Landesliga Südwest

vor 28 Min.

3:4 gegen Jetzendorf: Späte Niederlage für den FC Ehekirchen

Sein später 3:3-Ausgleich sorgte in Jetzendorf am Ende dennoch nicht für einen Punktgewinn: Ehekirchens Kapitän Nico Ledl (rechts). Archivfoto: Daniel Worsch

Plus Landesligist FC Ehekirchen unterliegt nach einer kuriosen Schlussphase beim TSV Jetzendorf mit 3:4. Sonthofen steht als Meister und Bayernliga-Aufsteiger fest.

Seit Samstagnachmittag ist es amtlich: Der 1. FC Sonthofen steht nach dem 6:1-Erfolg gegen den TV Erkheim als Meister der Landesliga Südwest fest. Damit hat der FC Ehekirchen, der sich gleichzeitig beim TSV Jetzendorf mit 3:4 geschlagen geben musste, als starker Tabellenzweiter in die Aufstiegs-Relegation zur Bayernliga geht.

Den besseren Start in diese torreiche Begegnung erwischten die Hausherren. Bereits nach zwei Minuten lag der Ball zum ersten Mal im Kasten von FCE-Schlussmann Samuel Biehler. Nach einem vorangegangenen Kopfball an die Latte reagierte Dominic Reisner am schnellsten und traf zum 1:0. Nachdem sich anschließend auch die Gäste durch Bastian Bösl (12.) und Nico Ledl (19.) angenähert hatten, schlugen die Jetzendorfer zum zweiten Mal zu. Torschütze war Stefan Nefzer, der davon profitierte, dass Ehekirchen vor dem eigenen Kasten nicht entscheidend klären konnte (26.). Drei Zeigerumdrehungen später war der FCE zurück in dieser Partie: Einen Seitle-Freistoß veredelte Michael Belousow per Kopf zum 1:2 (29.).

