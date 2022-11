4:0 in Olching: Doppelte Freude beim FC Ehekirchen

Plus Der FC Ehekirchen gewinnt beim SC Olching mit 4:0 und geht nach der Niederlage des 1. FC Sonthofen als Tabellenführer ins Topspiel am kommenden Sonntag.

Doppelten Grund zum Jubeln hatte Fußball-Landesligist FC Ehekirchen am Samstag. Zum einen wurde die eigene Pflichtaufgabe beim SC Olching souverän mit einem 4:0-Erfolg gelöst, zum anderen ist man nun Tabellenführer, weil der 1. FC Sonthofen sein Heimspiel gegen den TSV Gilching mit 1:3 verlor.