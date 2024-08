4:2-Sieg in Aystetten: Neues Ehekirchener Trainer-Duo feiert gelungene Premiere

Was für eine Premiere für das neue Spielertrainer-Duo des Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen, Christoph Hollinger und Daniel Biermann. Im ersten Match nach dem Rücktritt ihres bisherigen „Chefs“ Benjamin Flicker feierten die beiden Coaches mit ihrem Team einen hochverdienten 4:2-Erfolg beim Aufsteiger SV Cosmos Aystetten. Darauf ausruhen können sich die FCE-Kicker allerdings nicht, denn bereits am Mittwoch (18.30 Uhr) geht es in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena gegen den TSV Schwabmünchen weiter.

