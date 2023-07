Fußball-Landesliga Südwest

5:1 gegen Aindling: Ein Schützenfest für die Ehekirchener Seele

Plus Dank eines „Dreierpacks“ seines Kapitäns Nico Ledl kommt Fußball-Landesligist FC Ehekirchen im Heimspiel gegen den TSV Aindling zu einem deutlichen 5:1-Erfolg. Dabei kann auch ein Youngster über seinen ersten Treffer jubeln.

Von Dirk Sing

Der FC Ehekirchen hat auch sein zweites Punktspiel in der Landesliga-Saison 2023/2024 gewonnen. Drei Tage nach dem 2:1-Auftaktsieg beim TSV Jetzendorf kamen die Schützlinge des Spielertrainer-Duos Michael Panknin/Simon Schröttle in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena gegen den Aufsteiger TSV Aindling sogar zu einem 5:1-Schützenfest und übernahmen damit – auch wenn es freilich zum jetzigen Zeitpunkt dieser Spielzeit noch keine große Aussagekraft hat – die Tabellenführung in der Landesliga Südwest.

Viel wichtiger als diese (schöne) Momentaufnahme im Klassement dürfte für die FCE-Kicker jedoch – gerade im Hinblick auf die vergangene Saison, als ihnen quasi in letzter Minute die Türe zur Bayernliga vor der Nase zugeschlagen wurde – dieser erfolgreiche Start in die neue Punktrunde für die zuletzt doch arg geschundene Seele sein. „Dieser gute Auftakt war definitiv immens wichtig“, weiß auch Simon Schröttle und fügt hinzu: „Nachdem wir ja doch einige hochkarätige Abgänge in der Sommerpause hinnehmen mussten, wusste keiner so recht, wo die Reise in dieser Saison hingeht. Mit den beiden Siegen gegen Jetzendorf und Aindling haben wir uns selbst bewiesen, dass wir nach wie vor erfolgreich sein können.“

