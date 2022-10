Fußball-Landesliga Südwest

5:1 gegen Jetzendorf: FC Ehekirchen springt auf Platz zwei

In Torlaune: Der FC Ehekirchen besiegte den TSV Jetzendorf mit 5:1 und ist nun Tabellenzweiter der Landesliga Südwest. Hier scheitert Julian Hollinger allerdings an Gästetorhüter Ulrich Unterburger.

Plus Während die Konkurrenten patzen, lässt der FC Ehekirchen beim 5:1 gegen den TSV Jetzendorf nichts anbrennen. Doch ein kleiner Wermutstropfen bleibt.

Von Benjamin Sigmund

Nachdem der FC Ehekirchen zuletzt mit Treffern etwas gegeizt hatte, zeigte er sich gegen den TSV Jetzendorf wieder in Torlaune. Die beste Offensive der Landesliga Südwest dominierte den Gegner in allen Belangen und gewann auch in der Höhe verdient mit 5:1.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

