6:1 gegen Kaufering: Der FC Ehekirchen macht das halbe Dutzend voll

Plus Landesligist FC Ehekirchen lässt dem VfL Kaufering beim 6:1-Erfolg nicht den Hauch einer Chance. Das Angriffsduo Belousow/Schmidt glänzt mit fünf Treffern.

Der Wettergott meint es im bisherigen Saisonverlauf nicht gut mit dem Landesligisten FC Ehekirchen. Beim mittlerweile vierten Heimspiel regnete es bereits zum vierten Mal. Dafür zahlte es das Heimteam den Zuschauern gegen den VfL Kaufering mit einer erstklassigen Leistung sowie einem 6:1-Erfolg zurück.

Ehekirchen, das unter der Woche auf den verletzungsbedingten Ausfall seines Stammkeepers Simon Lenk (Nasenbeinbruch) mit der Nach-Verpflichtung von Stephan Strehle reagiert hatte, begann wie die Feuerwehr. Nach sechs Minuten fiel bereits das 1:0. nachdem Maximilian Schmidt steil geschickt wurde, „vernaschte“ er zunächst seinen Gegenspieler auf der Grundlinie, ging an den Fünf-Meter-Raum zurück und drosch dann den Ball ins lange Eck.