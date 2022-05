Fußball-Landesliga Südwest

20:05 Uhr

Abstieg besiegelt: Tränen beim VfR Neuburg

Riesige Enttäuschung: Der VfR Neuburg ist nach dem 3:3 gegen den SV Egg an der Günz aus der Landesliga abgestiegen.

Plus Der VfR Neuburg ist nach dem 3:3 gegen den SV Egg an der Günz abgestiegen. Die Aufholjagd nach einem 0:3 kommt zu spät. Was die Beteiligten sagen und wie es weitergeht.

Von benjamin sigmund

Als Eugen Belousow den Ball in der 96. Minute gegen den SV Egg an der Günz zum 3:3 ins Tor köpfte, keimte beim VfR Neuburg noch einmal kurz Hoffnung auf. Doch Schiedsrichter Fabian Zimmermann pfiff sofort ab, das Spiel war aus und der Abstieg des VfR Neuburg aus der Landesliga Südwest besiegelt.

