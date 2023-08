Fußball-Landesliga Südwest

10:00 Uhr

Abwehrarbeit statt Spektakel beim FC Ehekirchen

Plus Der FC Ehekirchen führt nach drei Spielen die Tabelle in der Landesliga Südwest an und trifft auf den TSV Gilching. Was Verteidiger Bastian Bösl zum Saisonstart und neuen Spielstil sagt.

Es war vor Saisonbeginn zweifelsohne eines der größten Rätsel im regionalen Fußball: Wie würde der FC Ehekirchen nicht nur das fast schon traumatische Erlebnis vom letzten Bayernliga-Relegationsspiel gegen Türkspor Augsburg (2:3), sondern auch den schmerzlichen Abgang von gleich fünf Leistungsträgern (Christoph und Julian Hollinger sowie Pascal Schittler zum VfB Eichstätt sowie Muris Avdic und Eugen Belousow zum TSV Rain) verkraften? Gerade auch im Hinblick, da sich auf der Zugangs-Seite bis auf Maximilian Bär vom Bayernliga-Aufsteiger 1. FC Sonthofen nicht wirklich etwas Spektakuläres tat beziehungsweise die Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen zahlreichen Anhängern bereits die Schweißperlen auf die Stirn trieb.

Die Antwort nach den ersten drei Spieltagen in der Landesliga-Saison 2023/2024: Den beiden Spielertrainern Michael Panknin und Simon Schröttle scheint es – wieder einmal – gelungen zu sein, ihre Mannschaft sowohl mental als auch körperlich und vor allem taktisch perfekt eingestellt zu haben. Mit sieben Zählern aus den Partien in Jetzendorf (2:1), gegen Aindling (5:1) und zuletzt Durach (0:0) grüßen die FCE-Kicker zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison im Klassement aus einer Region, in der sie zweifelsohne die wenigsten Fans und Experten erwarten hätten – nämlich von ganz oben!

