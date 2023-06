Fußball-Landesliga Südwest

Aufgalopp nach der Enttäuschung beim FC Ehekirchen

Plus Bereits zweieinhalb Wochen nach der verlorenen Relegation ist der FC Ehekirchen in die Vorbereitung gestartet. Wie die Abgänge ersetzt werden sollen und was die Trainer von den Neuzugängen erwarten.

Von Benjamin Sigmund

Gerade einmal knapp zweieinhalb Wochen sind vergangen, seit der FC Ehekirchen auf dramatische Weise den Aufstieg in die Fußball-Bayernliga verpasst hat. Nach einem 0:0 im Hinspiel verlor der Landesligist das entscheidende Relegationsrückspiel daheim gegen Türkspor Augsburg nach einer zwischenzeitlichen Aufholjagd und einem späten Gegentor mit 2:3.

Die Enttäuschung war riesig, die Tränen flossen. Inzwischen sind sie getrocknet. Der Terminkalender lässt keine längere Pause zu, der erste Spieltag der neuen Saison steht bereits in einem Monat an. Deshalb sind die Blicke in Ehekirchen wieder nach vorne gerichtet. Am Dienstagabend baten die Spielertrainer Michael Panknin und Simon Schröttle zur ersten Trainingseinheit. Sind noch Nachwirkungen der verlorenen Relegation zu spüren? „Natürlich waren alle enttäuscht“, sagt Panknin. „Aber wie ich die Jungs kenne, können sie alle einordnen, dass es trotzdem eine starke Saison von uns war.“ Nach ein paar Einheiten und Testspielen – das erste findet bereits am Samstag (11 Uhr) daheim gegen den TSV Rain statt – sei das Geschehene vergessen. Körperlich sei in zwei Wochen nicht viel verloren gegangen, weswegen die kurze Vorbereitungszeit vor dem ersten Spiel reichen müsse, so Schröttle.

