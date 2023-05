Fußball-Landesliga Südwest

Bayernliga-Relegation: FC Ehekirchen trifft auf 1860 Rosenheim

Plus In der ersten Runde der Bayernliga-Relegation trifft Landesligist FC Ehekirchen auf den Tabellensiebzehnten der Bayernliga Süd. Erstes Spiel findet am Mittwoch statt. Torloses Remis gegen Durach.

Seit Samstagabend steht es offiziell fest: Fußball-Landesligist FC Ehekirchen trifft in der ersten Runde der Bayernliga-Relegation auf den Tabellensiebzehnten der Bayernliga Süd, TSV 1860 Rosenheim. Das Hinspiel findet am Mittwoch (18.30 Uhr) in der Elektro-Schmaus-Arena statt, ehe es am Samstag (16 Uhr) in Rosenheim zum zweiten Aufeinandertreffen kommen wird. Sollte sich der FCE durchsetzen, würde in der zweiten und entscheidenden Runde der Sieger des Duells zwischen dem SB Chiemgau Traunstein (Landesliga Südost) und Türkspor Augsburg (Bayernliga Süd) warten.

Im bedeutungslosen letzten Saisonspiel kamen die Schützlinge des Trainergespanns Michael Panknin und Simon Schröttle gegen den VfB Durach über ein torloses Unentschieden nicht hinaus. Dennoch sahen die rund 200 Zuschauer bei frühsommerlichen Temperaturen ein ansehnliches Landesliga-Match. Nach elf Minuten spielte Eugen Belousow schön in die Gasse auf Julian Hollinger. Dieser kam den Ball, scheiterte aber aus spitzem Winkel an VfB-Schlussmann Felix Wieder.

