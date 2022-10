Christoph Hollinger ist bei Ehekirchens Sieg nicht zu stoppen

Plus Der Stürmer erzielt beim 2:0-Sieg des FC Ehekirchen beim FV Illertissen II einen Doppelpack und hat nun bereits zwölf Saisontore auf dem Konto.

Der FC Ehekirchen bleibt in der Landesliga Südwest in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Beim FV Illertissen II setzte sich die Mannschaft des Trainerduos Michael Panknin und Simon Schröttle souverän mit 2:0 durch.