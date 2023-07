Fußball-Landesliga Südwest

Den Lauf fortsetzen: FC Ehekirchen spielt in Durach

Plus Der FC Ehekirchen ist mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Was Trainer Michael Panknin vom Spiel in Durach erwartet und wie er die bisherigen Leistungen bewertet.

Damit hätte nach dem Aderlass im Sommer wohl kaum jemand gerechnet. Nach zwei Siegen zum Auftakt grüßt der FC Ehekirchen in der Landesliga Südwest von der Tabellenspitze.

Noch hat die Konstellation freilich keine Aussagekraft, den gelungenen Start bezeichnet Spielertrainer Michael Panknin vor allem als „wichtig für den Kopf“. Die Mannschaft habe bewiesen, dass sie „trotz der Abgänge und der holprigen Vorbereitung“ Spiele in der Landesliga gewinnen könne. Mit den beiden gezeigten Leistungen zeigt sich Panknin insgesamt „sehr zufrieden“. Er lobt die Einstellung der Mannschaft und die Defensivarbeit. „Das ist die Basis, nach vorne können wir immer wieder Nadelstiche setzen.“ Dennoch will der 34-Jährige die Partien nicht überbewerten. Beim 2:1 in Jetzendorf habe der Gegner „mit dem Ball“ besser agiert als der FCE, auch das 5:1 gegen Aindling sei vom Spielverlauf enger gewesen als es das deutliche Resultat aussage. „Das Ergebnis täuscht etwas“, sagt Panknin, „wir haben in der ersten Halbzeit gefühlt dreimal auf das Tor geschossen und der Ball war dreimal drin. Alles hat gepasst, es war auch Glück dabei.“ Zuvor hätte auch der Aufsteiger in Führung gehen können, „dann wäre die Partie vielleicht anders gelaufen“. Insgesamt hätte Aindling mehr Ballbesitz gehabt. „Wir sind in beiden Spielen viel hinterhergelaufen, haben es aber geschafft, sicher zu stehen, taktisch diszipliniert zu agieren und hatten ein gutes Zweikampfverhalten.“ Es würden wohl auch wieder andere Tage kommen, an denen es nicht perfekt laufe, zumal die Landesliga Südwest sehr ausgeglichen sei.

