Fußball-Landesliga Südwest

vor 17 Min.

Der FC Ehekirchen möchte mit 100 Prozent zum „Dreier“

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen empfängt am Sonntag den FSV Pfaffenhofen. Wie Spielertrainer Michael Panknin den ersten Sieg im Jahr 2024 einfahren will.

Von Dirk Sing

Die 0:3-Niederlage am vergangenen Wochenende beim SC Olching hatte Michael Panknin schnell abgehakt. „Wir hätten schon einen Sahnetag gebraucht, um dort zu gewinnen. Unter dem Strich war der Olchinger Sieg auf alle Fälle verdient“, berichtet der Spielertrainer des Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen.

Erschwerend kam bei diesem ersten Punktspiel des Jahres 2024 freilich noch hinzu, dass der letztjährige Vizemeister personell regelrecht auf dem Zahnfleisch daherkam. Mit „Urlauber“ Simon Lenk, dem am Knie verletzten Markus Kugler sowie den erkrankten Maxi Schmidt, Maximilian Ettner und Lucas Labus fielen fünf Leistungsträger aus. Die Folge: Zum einen saßen mit Peter Füger und Max Seitle nur zwei Feldspieler auf der Auswechselbank. Zum anderen musste „Eigengewächs“ Matthias Rutkowski im Sturmzentrum aushelfen. „Matze hat das prima gemacht. Allerdings hat man natürlich schon gemerkt, dass das nicht seine bevorzugte Position ist“, berichtet Panknin.

