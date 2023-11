Fußball-Landesliga Südwest

Der FC Ehekirchen will in Aindling in die Erfolgsspur zurückkehren

Derby vor der Brust: Markus Kugler (links) gastiert in der Landesliga Südwest am Freitagabend mit dem FC Ehekirchen beim TSV Aindling. Foto: Daniel Worsch

Plus Die Saison des FC Ehekirchen ist von vielen Aufs und Abs geprägt. Was Trainer Simon Schröttle vom Spiel am Freitag beim TSV Aindling erwartet.

Von Benjamin Sigmund

Die Saison des FC Ehekirchen in der Fußball-Landesliga Südwest verläuft in Wellentälern. Nach einem überzeugenden Start folgten vier deutliche Niederlagen am Stück, ehe zehn Punkte in den folgenden vier Partien gelangen. Zuletzt reichte es in den Heimspielen gegen Oberweikertshofen (1:1) und den TSV Jetzendorf (2:3), die beide in der unteren Tabellenhälfte rangieren, wieder nur zu einem Zähler.

Die beinahe logische Konsequenz dieser Achterbahnfahrt ist als Tabellenneunter ein Platz im Mittelfeld der Liga. „In manchen Partien schaffen wir es, unsere Leistung abzurufen, in anderen nicht“, sagt Spielertrainer Simon Schröttle zum ständigen Auf und Ab. Während er mit dem Auftritt seines Teams gegen Oberweikertshofen zufrieden war, nur das Ergebnis nicht gepasst hätte, enttäuschte die Mannschaft gegen Jetzendorf nach der Pause. Mit 2:0 hatte der FCE früh geführt, nach einem Doppelpack der Gäste in der Schlussphase aber noch verloren. „Die erste Halbzeit war gut“, sagt Schröttle. „Mit der zweiten können wir überhaupt nicht zufrieden sein. Wir haben nicht zu unserem Spiel gefunden, haben uns nichts zugetraut und den Gegner dominieren lassen.“ Auf das hohe Anlaufen Jetzendorfs habe man keine Lösungen gefunden. „Wir haben es nicht geschafft, das Pressing zu überspielen und Konter auszuspielen.“

