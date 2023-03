Der FC Ehekirchen will zur Souveränität zurückfinden

Plus Nach zwei knappen Siegen wartet mit dem FC Memmingen II eine knifflige Aufgabe auf den FC Ehekirchen. Was sich Torjäger Christoph Hollinger vorgenommen hat.

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen hat nach zwei knappen Siegen in Folge weiterhin alle Chancen auf den Aufstieg in die Bayernliga. Maßgeblich für den Erfolg ist Stürmer Christoph Hollinger, der in seiner Zeit beim FCE auf 90 Torbeteiligungen in 107 Spielen kommt.

Gerade in der laufenden, vierten Saison des 24-Jährigen läuft es besser denn je. Wenn man sich zurückerinnern möchte, gab bereits der Auftaktsieg im ersten Saisonspiel einen Einblick, was für den FC Ehekirchen in dieser Spielzeit möglich sein würde. Für Hollinger einer der Schlüsselmomente für den anhaltenden Erfolg: „Nach einer gelungenen Vorbereitung wussten wir noch nicht so rech, wo wir stehen. Dann kam das erste Spiel gegen Schwabmünchen auf uns zu.“ Gegner Schwabmünchen war gerade aus der Bayernliga abgestiegen, weshalb der Respekt groß war: „Wir haben gut in das Spiel gefunden und uns dann relativ schnell in einen Rausch gespielt“, erinnert sich Hollinger. Das Spiel endete 5:1, Ehekirchens Stürmer steuerte zwei Tore und eine Vorlage bei. In den nachfolgenden Wochen bestätigte der momentane Tabellenführer den Auftaktsieg mit guten Auftritten. Und positive Leistungen führten zu positiven Ergebnissen. „Es kamen vermehrt Fragen auf, ob wir nun wirklich so gut sind“, merkt Hollinger an, auf die er relativ schnell eine klare Antwort fand: „Ja, sagte ich ihnen. Denn wir haben uns unter anderem durch Bastian Bösl und die Belousow-Brüder gut verstärkt. Dadurch haben wir die Qualität in der Breite, um auch von der Bank noch gleichwertige Spieler bringen zu können.“

Zuletzt ein 4:2-Erfolg beim SV Mering

Hilfreich war dies auch in den bisherigen zwei Partien nach der Winterpause, die man in der Schlussphase noch für sich entscheiden konnte. Am Samstag feierte man beim Auswärtsspiel in Mering einen späten 4:2-Erfolg: „Wir sind gut ins Spiel gekommen und auch schnell mit zwei Toren in Führung gegangen. Nach den zwei individuellen Fehlern, die zum Ausgleich geführt haben, haben wir nicht mehr wirklich ins Spiel zurückgefunden. Durch einen äußerst strittigen Elfmeter fand das Spiel noch ein glückliches Ende für uns“, sagt Hollinger ehrlich.

Doch alles Glück ist irgendwann einmal aufgebraucht. Dessen ist man sich auch in Ehekirchen bewusst. Im Vergleich zur Zeit vor der Jahreswende fehlt es etwas an Souveränität in einigen Phasen des Spiels, wobei man wieder zu einem dominanteren Auftreten zurückfinden möchte. Auch sich selbst nimmt der Topscorer der Liga dabei in die Pflicht: „Ich weiß, dass ich gerade nicht in bester Verfassung bin und auch ein paar Fehler in meinem Spiel habe. Es gilt, einfach die Bälle wieder besser festzumachen und als Mannschaft für unser Ziel durchzuziehen.“

Hollinger schätzt die Aufstiegschancen "ziemlich gut" ein

Welches dies ist, dürfte mittlerweile jedem sein. Während Abwehrspieler Lucas Labus sich in der vergangenen Woche noch etwas verhaltener zum möglichen direkten Aufstieg äußerte, vertritt Christoph Hollinger ganz die Denkweise eines klassischen Mittelstürmers: „Ich schätze unsere Chancen ziemlich gut ein. Auf den Drittplatzierten FC Kempten haben wir fünf Punkte Vorsprung und der FC Sonthofen, der uns mit zwei Punkten Rückstand und noch einem Nachholspiel im Nacken sitzt, muss noch gegen Kempten spielen. Also ist mindestens die Relegation sehr realistisch.“.

Am Samstag (15.30 Uhr) trifft der FC Ehekirchen auf den FC Memmingen II. An die Aufholjagd im Hinspiel bei undankbaren Platzverhältnissen kann sich der 1,84 Meter große Stürmer noch genau erinnern: „Es hat am ganzen Tag vor dem Spiel geschüttet, sodass sogar der Kunstrasen unter Wasser stand. Sie sind eine technisch und taktisch gute Truppe, die vielleicht ab und an noch etwas naiv in ihrer Spielweise ist“. Nach einem 0:2-Rückstand konnte Ehekirchen im Hinspiel noch in der ersten Halbzeit ausgleichen und gewann letztlich souverän mit 5:2. Gegen einen ungefährdeten Heimsieg am Wochenende hätte in Ehekirchen sicherlich niemand etwas.