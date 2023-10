Fußball-Landesliga Südwest

08:00 Uhr

Der FC Ehekirchen zieht ein positives Zwischenfazit

Sind seit nunmehr fünf Begegnungen in der Landesliga Südwest ungeschlagen: Maximilian Bär (rechts) und der FC Ehekirchen. Foto: Daniel Worsch

Plus Für den Landesligisten FC Ehekirchen beginnt mit dem Spiel gegen den TSV Jetzendorf bereits die Rückrunde. Nach oben ist der Rückstand gering, aber der Blick geht nach unten.

Von Adrian Hauk

Der FC Ehekirchen ist in den Landesliga Südwest seit inzwischen fünf Spielen ungeschlagen. Diese Bilanz lässt sich sicherlich sehen, dennoch fällt das Fazit nach dem jüngsten 1:1 gegen den SC Oberweikertshofen durchwachsen aus.

So ist Simon Schröttle mit dem Punkt weniger zufrieden und hadert vor allem mit der Chancenverwertung. „Wir waren in beiden Halbzeiten dominant und haben wenige Möglichkeiten zugelassen“, sagt der Spielertrainer und fügt an: „Aber wir haben es verpasst, unsere Großchancen zu verwerten.“ Trotzdem kann der FCE mit seiner Hinrundenbilanz von acht Siegen, drei Unentschieden sowie sechs Niederlagen durchaus zufrieden sein. Dass Ehekirchen kurioserweise vier der sechs Niederlagen nacheinander kassiert hat, zeigt, dass er bis auf diese Schwächephase durchaus konstant punkten konnte. Auch Schröttle beschwert sich nicht: „Unsere Leistung war sehr zufriedenstellend. Wir haben vor der Saison viel Qualität verloren und dann mit unserem dünnen Kader zu kämpfen gehabt. Gerade auf unserer Torhüterposition gab es viele Experimente bisher. Deshalb ist unsere Punkteausbeute bis jetzt völlig legitim.“

