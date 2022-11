Die Pflicht vor der Kür für den FC Ehekirchen

Plus Der FC Ehekirchen kann sich mit einem Erfolg beim SC Olching ein „Finale“ gegen Sonthofen sichern. Warum Michael Panknin den Gegner nicht unterschätzt und wie seine Mannschaft mit Niederlagen umgeht.

Getreu dem Motto „lieber einmal 0:4, als viermal 0:1“ marschiert der FC Ehekirchen durch diese Saison in der Landesliga Südwest.