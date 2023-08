Fußball-Landesliga Südwest

vor 34 Min.

Die Serie des FC Ehekirchen ist gerissen

Blick nach vorne: Nach der ersten Saisonniederlage in Illertissen empfangen Lucas Labus und der FC Ehekirchen am Sonntag den SC Olching. Foto: Daniel Worsch

Plus Der FC Ehekirchen hat beim FV Illertissen II die erste Saisonniederlage kassiert. Wie Michael Panknin die Pleite einordnet und was er vom Spiel gegen Olching erwartet.

Von Benjamin Sigmund

Vor dem fünften Spieltag der Landesliga Südwest schienen die Rollen klar verteilt. Der FC Ehekirchen war ungeschlagener Tabellenführer, der FV Illertissen II noch sieglos und Tabellenschlusslicht.

Doch die Regionalligareserve setzte sich letztlich am Donnerstagabend mit 1:0 durch und sorgte dafür, dass der FCE erstmals in dieser Spielzeit den Rasen als Verlierer verließ. „Der Hauptgrund für die Niederlage war der starke Gegner, der fünf Spieler aus der ersten Mannschaft eingesetzt hat“, sagt Michael Panknin zur Pleite. „Am Anfang sind wir mit dem Tempo nicht klargekommen und viel hinterhergelaufen.“ Die Folge war ein früher Gegentreffer in der sechsten Minute, den Ehekirchen nicht mehr ausgleichen konnte. „Wir haben uns in die Partie gekämpft und hatten gerade in der zweiten Halbzeit gute Chancen, ein Unentschieden wäre durchaus noch möglich gewesen“, so Panknin, dessen Mannschaft etwa bei zwei Aluminiumtreffern von Nicolas Ledl, der dieses Mal statt im Angriff im Mittelfeld aufgeboten wurde, Pech hatte. Zwei Tore des FCE in der ersten Halbzeit wurden zudem wegen Abseits aberkannt. „Schwer zu sagen, ob die Entscheidungen richtig waren“, sagt Panknin, „das war aus dem Spiel heraus nicht zu erkennen.“ Daran festmachen wollte er die Pleite jedenfalls nicht. Denn auch Illertissen habe einige gute Konterchancen gehabt. Lange mit der Niederlage zu hadern, ist auch nicht im Sinne Panknins. „Wir hatten in den Spielen zuvor auch mal Glück im Abschluss oder mit Entscheidungen des Schiedsrichters.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen